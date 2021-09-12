SOTA: В Москве у дома, где 9 жильцов якобы отравились арбузом, уже вторые сутки дежурят люди в костюмах химзащиты

Об этом пишет сетевое издание SOTA Vision. Под предлогом оперативно-розыскных мероприятий журналистам запрещают вести съемку у дома по Совхозной улице.

10-го сентября 15-летняя девочка и ее бабушка скончались в больнице, мать из той же семьи и еще несколько человек в том же подъезде госпитализированы. Они ели арбузы из одного и того же магазина «Магнит», тот уже закрылся и начал внутреннее расследование. Однако позже появилась информация, что в данном подъезде с июля идет ремонт и стоит необычно сильный запах краски.