Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ

Встреча закончилась со счетом 3:1. Голы забили: Вендел на 9-й минуте, Ерохин на 33-й, Малком на 83-й и Конате на 51-й.

«Зенит» таким образом поднялся на первую строчку турнирной таблицы сместив оттуда московский «Локомотив». «Ахмат» расположился на 8-м месте. В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» 20 сентября. «Ахмат» 18-го – с «Краснодаром».