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02:10, 12 сентября 2021

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ

Встреча закончилась со счетом 3:1. Голы забили: Вендел на 9-й минуте, Ерохин на 33-й, Малком на 83-й и Конате на 51-й.
«Зенит» таким образом поднялся на первую строчку турнирной таблицы сместив оттуда московский «Локомотив». «Ахмат» расположился на 8-м месте. В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» 20 сентября. «Ахмат» 18-го – с «Краснодаром».


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