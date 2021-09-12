В Роспотребнадзоре отрицают получение жалоб от жителей Крыма на то, что у них заблокировались смартфоны Xiaomi

Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства сайт РБК. Таким образом, пока регулятор не видит оснований для проведения проверки.

Ранее в СМИ появилась информация, что в последние недели Xiaomi начала блокировать свои гаджеты, которые используются на территории полуострова. Компания официально запрещает ввозить свою продукцию в Крым, а также на Кубу, в Иран, КНДР, Сирию и Судан.

В условиях продажи Xiaomi говорится, что ее устройства подпадают под действие законов об экспортном контроле, в том числе американских.