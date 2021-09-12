СДПГ увеличивает отрыв от правящего консервативного блока ХДС за 2 недели до выборов в Бундестаг

Согласно опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, СДПГ заручилась поддержкой уже 26% немцев и ее рейтинг продолжает расти, в то время как у ХДС снижается – 20%. На третьем месте по-прежнему – «Зеленые» с 15-ью процентами.

Действующий канцлер Ангела Меркель на этих выборах не выставила свою кандидатуру. В случае победы ее партии ХДС канцлером станет глава крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, в случае победы СДПГ – министр финансов Олаф Шольц.