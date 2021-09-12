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02:07, 12 сентября 2021

В иракском Курдистане беспилотники со взрывчаткой атаковали международный аэропорт города Эрбиль

Об этом сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на контртеррористическое управление региона. Несколько дронов, по его данным, удалось сбить, на месте были слышны взрывы. При этом, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Кто может стоять за нападением, пока непонятно, но это уже не первая подобная атака в данном районе. В Курдистане действует множество вооруженных группировок, неподконтрольных центральным властям.


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