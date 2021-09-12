В итальянском Римини мужчина напал на прохожих с ножом

Это передает местное агентство ANSA. Злоумышленник задержан, по данным агентства, это 26-летний сомалиец. Он успел ранить пятерых, в том числе женщину с ребенком. Они в больнице.

По предварительным данным, мотивы нападавшего не были террористическими. Известно, что сначала он ударил контролеров в автобусе, когда они попытались спросить у него билет. А затем ранил еще нескольких человек, убегая от преследования.

Сомалиец находится в Европе с 2015-го. До Италии он безуспешно просил убежище в Дании, Швеции, Германии и Нидерландах.