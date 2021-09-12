Футболисты подмосковного «Спартака» обыграли подмосковные «Химки» в матче седьмого тура РПЛ

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. Голами отметились Айртон на 25-й минуте, Промес на 48-й, Понсе на 68-й и Глушаков на 89-й.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место, «Химки» 12-е. В следующем туре «Спартак» встретится со столичным ЦСКА 20 сентября. «Химки» сыграют с «Уфой» 18-го.