Власти Белоруссии анонсировали создание собственного флота

Такими планами премьер-министр Роман Головченко поделился в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». По словам чиновника, наиболее перспективным направлением в Минске считают порты Ленинградской области, а создание собственного грузового флота позволит снизить издержки на фрахт и защититься от возможных новых санкций. Ранее Белоруссия в экспорте своих товаров (прежде всего калийных удобрений) опиралась на литовские порты и инфраструктуру.

Заявление Головченко прозвучало спустя несколько дней после того, как президент Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко объявил о согласовании всех 28 так называемых «дорожных карт интеграции» в рамках Союзного государства России и Белоруссии.