В Кировской области пропал вооруженный солдат

24-летнего военнослужащего ищет в лесу полиция. В пресс-службе регионального управления МВД уточняют, что в воинской части срочника нет уже двое суток. По одной из версий, он сбежал. По другой, отпросился у командира в лес за грибами и заблудился. Телеканал РЕН ТВ передает, что речь идет о солдате по имени Рустам Нуртекешов, и о возможных конфликтах между ним и сослуживцами ничего не известно.