В Кировской области пропал вооруженный солдат

24-летнего военнослужащего ищет в лесу полиция. В пресс-службе регионального управления МВД уточняют, что в воинской части срочника нет уже двое суток. По одной из версий, он сбежал. По другой, отпросился у командира в лес за грибами и заблудился. Телеканал РЕН ТВ передает, что речь идет о солдате по имени Рустам Нуртекешов, и о возможных конфликтах между ним и сослуживцами ничего не известно.
2021-09-12T01:05:21+03:00
2021-09-12T01:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 12 сентября 2021
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