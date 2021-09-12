Во Владимирской области прокуратура запретила руководству больницы запрещать подчиненным себя критиковать

Об этом пишет сетевое издание 7х7. Сотрудники больницы города Радужный пожаловались в прокуратуру на принятый начальством «Кодекс профессиональной этики», в котором и устанавливался запрет на критику. Прокуратура признала документ незаконным.

Автор обращения, фельдшер Ирина Федотова, рассказала изданию, что ранее ее коллеги неоднократно жаловались на условия труда и отсутствие ковидных доплат – проблемы начались с назначением нового главврача Людмилы Жуковой.