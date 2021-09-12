Названы лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля

Он проходил с 1-го по 11-е сентября. Золотого льва вручили картине «Событие» французского режиссера Одри Диван. Гран-при – ленте «Рука бога» итальянца Паоло Сорретино. Лучшей актрисой признана Пенелопа Крус за роль в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери». Лучшим актером – Джон Арсилья за «На работе: пропавшие 8» филиппинца Эрика Матти. Спецприз жюри присудили фильму «Дыра» итальянского режиссера Микеланджело Фраммартино.