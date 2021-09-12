Азербайджан, Турция и Пакистан сегодня начинают совместные военные учения

Учения назвали «Три брата» — по количеству стран, которые в них участвуют. Манёвры проведут в столице Азербайджана. Основная цель отработать взаимодействие подразделения спецназа этой страны, а также Турции и Пакистана в ходе боевых действий. Кроме того военным поставлена задача подготовиться к операциям в мирное и военное время и обменяться опытом, передаёт агентство ТАСС. Учения в Баку пройдут впервые. Их начнут следом за манёврами военных Турции и Азербайджана в Лачинском районе, который перешёл к Баку после прошлогодней войны между Азербайджаном и Арменией в Карабахе. Проведение манёвров поблизости от границ республики в Ереване осудили. В МИД Армении сказали, что учения провоцируют эскалацию напряженности, подрывая процесс урегулирования в Карабахе. Стоит напомнить, что в июле Турция и Азербайджан объявили о планах создать совместную тюркскую армию. В парламенте Турции это объяснили тем, что обстрел приграничных азербайджанских районов со стороны Армении может привести к региональной войне.

Международные учения Азербайджана, Турции и Пакистана продлятся до 20 сентября.