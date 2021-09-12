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00:03, 12 сентября 2021

Центризбирком не намерен возвращаться к открытой видеотрансляции в интернете с избирательных участков

Об этом глава комиссии Элла Памфилова сказала на так называемом «Деловом завтраке», который проходил в редакции «Российской газеты».

Прежнюю систему видеонаблюдения – когда любой россиянин мог посмотреть трансляцию с участка – Памфилова назвала «дорогостоящей» и «небезопасной» в нынешних условиях. Она утверждает, что существует угроза «массового скачивания» видеозаписей, а также подмены картинок с участков. Систему, которая будет опробована на выборах в Госдуму, глава ЦИКа называет безопасной и эффективной, поскольку, как она уверяет, доступ к трансляции получат все кандидаты и наблюдатели. Правда, Памфилова не исключила, что формат видеонаблюдения вскоре может быть снова изменен.

Система видеотрансляций с участков, доступных для всех россиян, действовала с президентских выборов 2012 года. В этом году порядок был изменен. Доступ к видеонаблюдению получат только политические партии и кандидаты – причем с ограниченным числом аккаунтов – а также региональные избиркомы. Правда, в ЦИКе, помимо прочего, пообещали организовать трансляции в центрах наблюдения за выборами и позволить приходить туда всем желающим. Все эти меры в Центризбиркоме объясняли недостатком финансирования.

Отказ от общедоступной видеотрансляции с участков ранее пыталась оспорить партия «Яблоко», однако Верховный суд не стал рассматривать иск. При этом глава ЦИК Элла Памфилова называла жалобу «подленькой».


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