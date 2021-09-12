В США прошли памятные церемонии, приуроченные к 20-й годовщине терактов 11 сентября

В Нью-Йорке на граунд-зиро — месте разрушенных башен-близнецов, на котором был построен мемориал, собрались семьи погибших. Церемонию посетили президент США Джо Байден и бывшие президенты страны Барак Обама и Билл Клинтон.

Президент США Джо Байден не стал выступать с живым обращение сегодня, в годовщину 11 сентября — Белый Дом опубликовал заранее записанное обращение Байдена к нации, а сам президент счел важным посетить все три места террористических атак Вместе с бывшими президентами Бараком Обамой и Биллом Клинтоном и семьями погибших Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден заслушали имена всех жертв, которыми стали 2977 человек.

На памятной церемонии в Нью-Йорке выступили родственники погибших.

Жертв терактов 11 сентября на церемонии в Нью-Йорке почтили шестью минутами тишины — отмечая момент удара по каждой башне, время падения каждой из них, момент атаки на Пентагон и время, когда рейс номер 93 разбился в Пенсильвании. Финальная минута тишины прозвучала в 10.28 утра по восточному времени — в эту минуту рухнула вторая башня Всемирного Торгового Центра.

После церемонии в Нью-Йорке президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден отправились в Пенсильванию. На церемонии присутствовали также вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Джордж Буш-мл. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить Нью-Йорк (где он был объявлен персоной нон-грата в прошлом году). По данным прессы, Трамп собирается появиться на мемориале 11 сентября. А уже вечером он будет комментировать боксерский матч во Флориде.