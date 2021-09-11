Белоруссия ищет возможности для создания собственного грузового флота

Таким образом страна хочет минимизировать издержки на фрахтование судов. Вице-премьер республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, что Минск на фоне западных санкций ведет работу по переориентации грузов с министерством транспорта России, РЖД и собственниками грузовых терминалов. Зампред правительства отметил, что Белоруссия в сжатые сроки выработала выгодную схему транспортировки нефтепродуктов и хочет найти решение по калийным удобрениям и всей остальной продукции.
2021-09-11T23:03:29+03:00
2021-09-11T23:03:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 11 сентября 2021
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