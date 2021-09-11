Росконмадзор заблокировал сайт с отзывами о работодателях

Администраторы портала Antijob в своем телеграм-канале рассказали, что поводом стал иск компании «ПИК Брокер». Она требовала удалить негативные отзывы о фирме. Всего в решении суда указаны почти 20 отзывов, в которых люди жалуются на работодателя. Основнгой сайт Antijob сейчас недоступен, работает только его копия. На ней отзывы, вызвавшие претензии компании, удалены.
2021-09-11T23:02:55+03:00
2021-09-11T23:02:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 11 сентября 2021
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