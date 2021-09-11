Росконмадзор заблокировал сайт с отзывами о работодателях

Администраторы портала Antijob в своем телеграм-канале рассказали, что поводом стал иск компании «ПИК Брокер». Она требовала удалить негативные отзывы о фирме. Всего в решении суда указаны почти 20 отзывов, в которых люди жалуются на работодателя. Основнгой сайт Antijob сейчас недоступен, работает только его копия. На ней отзывы, вызвавшие претензии компании, удалены.