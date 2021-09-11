Следователи назвали причиной аварийной посадки «Боинга» в Красноярске отказ гидросистемы

В полете сработала сигнализация – приводит сообщение ведомства агентство ТАСС. Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка. На борту самолета, летевшего во Владивосток с турецкого курорта Анталья, было более 300 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас клиенты авиакомпании Azur Air ждут резервный борт, на котором они смогут продолжить путь. Самолет летит из Москвы. Перевозчик заверил, что предоставит пассажирам горячее питание.
2021-09-11T23:02:27+03:00
2021-09-11T23:02:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 11 сентября 2021
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