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23:02, 11 сентября 2021

Следователи назвали причиной аварийной посадки «Боинга» в Красноярске отказ гидросистемы

В полете сработала сигнализация – приводит сообщение ведомства агентство ТАСС. Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка. На борту самолета, летевшего во Владивосток с турецкого курорта Анталья, было более 300 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас клиенты авиакомпании Azur Air ждут резервный борт, на котором они смогут продолжить путь. Самолет летит из Москвы. Перевозчик заверил, что предоставит пассажирам горячее питание. 


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