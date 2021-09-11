Следователи назвали причиной аварийной посадки «Боинга» в Красноярске отказ гидросистемы

В полете сработала сигнализация – приводит сообщение ведомства агентство ТАСС. Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка. На борту самолета, летевшего во Владивосток с турецкого курорта Анталья, было более 300 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас клиенты авиакомпании Azur Air ждут резервный борт, на котором они смогут продолжить путь. Самолет летит из Москвы. Перевозчик заверил, что предоставит пассажирам горячее питание.