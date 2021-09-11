Режиссер Андрей Лошак будет судиться с телеканалом RT из-за утверждений о съемках фильма на американские деньги

В интервью телеканалу «Дождь» (который российские власти считают иностранным агентом) он сказал, что будет бороться за репутацию – единственное, что у него есть. Ранее Лошак писал в фейсбуке, что действительно готовит фильм о русских хакерах, но в нем не будет говориться о вмешательстве в американские выборы. Режиссер заверил, что в проекте нет «ни цента иностранных денег», спонсором выступает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Поводом для иска стала статья RT в которой утверждается, что Лошак работает над фильмом о вмешательстве русских киберпреступников в избирательную кампанию в США в 2016 году и что американская и британская компании перечислили режиссеру на создание ленты в общей сложности более 10 миллионов рублей.

