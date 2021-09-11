В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Церемония прошла на месте, где стояли башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в которые врезались самолеты, захваченные террористами. В траурном мероприятии приняли участие бывшие президенты страны Бил Клинтон и Барак Обама, а также действующий глава Белого дома. Джо Байден призвал американцев к единству. Байден добавил, что после трагедии 2001 года американцы показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что «их выследят и заставят поплатиться».

