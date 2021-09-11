Силовики проверяют версию об отравлении жильцов дома в Москве из-за капремонта

Как передает телеканал РЕН, на экспертизу возьмут растворы, которые использую рабочие. Ранее сетевое издание Sota писало, что у дома уже вторые сутки находятся люди в костюмах химзащиты. Жильцам рекомендуют не пить воду из-под крана, эксперты берут пробы с ручек дверей и с перил.

Накануне в больнице скончались бабушка и внучка, проживающие в этом доме. Предварительно причиной назвали арбуз, купленный в ближайшем магазине – теперь он закрыт. Однако после госпитализации других жильцов с похожими симптомами, первоначальную версию подвергли сомнению.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил в интервью «Эху Москвы», что вероятность отравления арбузом существует, но выяснить это должна уже лаборатория или судмедэксперты. Онищенко добавил, что пока рано говорить о том, кто именно должен нести ответственность, если будет доказана вина «Магнита», то претензии будут к магазину.