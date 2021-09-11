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22:02, 11 сентября 2021

Официальный представитель МИД заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном

Кроме того в эфире «Радио Россия» Мария Захарова сказала, что IP-адреса, связанные с техподдержкой проекта Алексея Навального, в основном находятся в США. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Сторонник Алексея Навального Иван Жданов назвал обвинения представителя МИДа создателей проекта Умное голосование в связях с Пентагоном истерикой и абсурдом. Жданов сказал, что сторонники Навального удовлетворены этой истерикой.

Напомним, Роскомнадзор блокирует сервисы «Умного голосования» в России и требует от американских корпораций не позволять проекту обходить ограничения. Стратегия протестного голосования Навального предполагает голосование за наиболее сильного оппонента провластного кандидата. Такого противника определяет команда оппозиционера.


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