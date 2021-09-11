Официальный представитель МИД заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном

Кроме того в эфире «Радио Россия» Мария Захарова сказала, что IP-адреса, связанные с техподдержкой проекта Алексея Навального, в основном находятся в США. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Сторонник Алексея Навального Иван Жданов назвал обвинения представителя МИДа создателей проекта Умное голосование в связях с Пентагоном истерикой и абсурдом. Жданов сказал, что сторонники Навального удовлетворены этой истерикой.

Напомним, Роскомнадзор блокирует сервисы «Умного голосования» в России и требует от американских корпораций не позволять проекту обходить ограничения. Стратегия протестного голосования Навального предполагает голосование за наиболее сильного оппонента провластного кандидата. Такого противника определяет команда оппозиционера.