В перуанской тюрьме умер основатель террористической группировки «Сендеро луминосо»

У 86-летнего Абимаэля Гусмана были проблемы со здоровьем, приводит сообщение пресс-службы пенитенциарной системы страны агентство ТАСС. Преступник содержался в тюрьме особо строгого режима на территории базы ВМС. Гусман, арестованный в 1992 году, отбывал пожизненное заключение.

По некоторым оценкам, жертвами террористической деятельности «Сендеро луминосо» в Перу с 1980 года стали более 60 тысяч человек. Нанесенный стране ущерб оценивают в 25 миллиардов долларов. После ареста Гусмана группировка стала терять влияние, однако в последние годы террористы снова активизировались.