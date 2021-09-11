В Дагестане сняли режим контртеррористической операции

Он действовал на отдельных участках Буйнакского района республики со вчерашнего утра. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в ходе перестрелки там были убиты два боевика. На месте нашли большое количество боеприпасов и оружия. Силовики и гражданские лица не пострадали. Следователи завели дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
2021-09-11T21:02:35+03:00
2021-09-11T21:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 11 сентября 2021
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