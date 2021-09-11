Власти подмосковной Балашихи помогли женщине, привезшей гроб к зданию администрации, похоронить ее сестру

Местная жительница жаловалась на отказ представителей ритуальных служб выдать разрешение на захоронение на участке, где находиться могила ее отца. На кладбище ей поставили условие, что хоронить можно только через них, но назвали сумму, которая оказалась для женщины непосильной. Телеканал 360 передает, что после того, как она привезла гроб к зданию администрации, власти вмешались в ситуацию и утрясли все вопросы.