Французские производители шампанского решили возобновить поставки в Россию с середины сентября

Телеканал BFM TV передает, что Межпрофессиональный комитет вин Шампани пришел к выводу, что запрет привлек должное внимание к вопросу защиты наименования продукции и решил снять эмбарго. Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять понятие «шампанское» только в отношении напитка, произведенного на территории России. Иностранные компании должны маркировать свою продукцию как «игристое вино».
2021-09-11T21:01:29+03:00
2021-09-11T21:01:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 11 сентября 2021
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