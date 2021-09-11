Французские производители шампанского решили возобновить поставки в Россию с середины сентября

Телеканал BFM TV передает, что Межпрофессиональный комитет вин Шампани пришел к выводу, что запрет привлек должное внимание к вопросу защиты наименования продукции и решил снять эмбарго. Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять понятие «шампанское» только в отношении напитка, произведенного на территории России. Иностранные компании должны маркировать свою продукцию как «игристое вино».