В Роскомнадзоре назвали ложной информацию о блокировке сайта свердловского издания «Областная газета»

В управлении ведомства по Уральскому федеральному округу агентству «Интерфакс» пояснили, что страница не содержится в списке запрещенных ресурсов. Ранее о блокировке писал в Фейсбуке главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Он сказал, что поводом стала публикация 2017 года под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Это текст сатирического журнала «Красная бурда», который перепечатало свердловское издание. Позже Полянин написал, что сайт разблокировали.
2021-09-11T20:34:55+03:00
2021-09-11T20:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 11 сентября 2021
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