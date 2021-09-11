В Роскомнадзоре назвали ложной информацию о блокировке сайта свердловского издания «Областная газета»

В управлении ведомства по Уральскому федеральному округу агентству «Интерфакс» пояснили, что страница не содержится в списке запрещенных ресурсов. Ранее о блокировке писал в Фейсбуке главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Он сказал, что поводом стала публикация 2017 года под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Это текст сатирического журнала «Красная бурда», который перепечатало свердловское издание. Позже Полянин написал, что сайт разблокировали.