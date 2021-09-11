Афганистан на Генассамблее ООН не будет представлен главой государства

Во время недели высокого уровня сессии международной организации, которая откроется во вторник, страну представит «глава делегации» — это следует из предварительного списка выступающих. Как отмечает агентство РИА Новости, это уровень ниже министра, зачастую постпред при ООН.

Запрещенное и признанное в России террористическим движение «Талибан» захватило Афганистан в середине августа. На этой неделе радикалы объявили о формировании переходного правительства, однако проводить его инаугурацию пока не спешат.