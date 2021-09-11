Во время недели высокого уровня сессии международной организации, которая откроется во вторник, страну представит «глава делегации» — это следует из предварительного списка выступающих. Как отмечает агентство РИА Новости, это уровень ниже министра, зачастую постпред при ООН.
Запрещенное и признанное в России террористическим движение «Талибан» захватило Афганистан в середине августа. На этой неделе радикалы объявили о формировании переходного правительства, однако проводить его инаугурацию пока не спешат.
Афганистан на Генассамблее ООН не будет представлен главой государства
Во время недели высокого уровня сессии международной организации, которая откроется во вторник, страну представит «глава делегации» — это следует из предварительного списка выступающих. Как отмечает агентство РИА Новости, это уровень ниже министра, зачастую постпред при ООН.