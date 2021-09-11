Большинство американцев называют теракты 11 сентября самым значимым событием за последние полвека

Такую оценку событиям 20-летней давности дали 87% опрошенных социологической компанией The Harris Pool. Почти столько же респондентов допускают, что при их жизни на США может быть совершено нападение, сравнимое по масштабам. При этом две трети жителей считают, что страна стала лучше готова к терактам.

Сегодня в стране вспоминают жертв терактов 11 сентября. 20 лет назад в небоскрёбы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, еще один разбился в штате Пенсильвания. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.