В Абхазии врачи пытаются спасти жизнь туриста, сорвавшегося со стометровой смотровой площадки

29-летнего жителя Воронежа госпитализировали в Гагре со множественными переломами. Спасатели сообщают, что мужчину переправили на лодке с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали медикам. О других обстоятельствах произошедшего ничего не говорится.

За текущую неделю это уже второй подобный инцидент. Позавчера российский турист погиб при падении с 40-метровой высоты возле Шакуранского водопада.