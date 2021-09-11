У дома, где с симптомами отравления были госпитализированы 9 жильцов, вторые сутки находятся люди в костюмах химзащиты

Интернет-издание Sota пишет, что в доме на Совхозной улице в Москве проходят оперативно-розыскные мероприятия под предлогом которых силовики запрещают журналистам снимать происходящее. Жильцам рекомендуют не пить воду из-под крана, эксперты берут пробы с ручек дверей и с перил. В подъезде из-за ремонта стоит резкий запах краски.

Накануне в больнице скончались бабушка и внучка, проживающие в этом доме. Предварительно причиной назвали арбуз, купленный в ближайшем магазине – теперь он закрыт. Однако после госпитализации других жильцов с похожими симптомами, первоначальную версию подвергли сомнению.