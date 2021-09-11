Французская полиция задержала подозреваемого в изготовлении бомб, содержащих уран

В правоохранительные органы обратились студенты образовательного учреждения, которое посещал 26-летний злоумышленник, передает радиостанция France Bleu. Он показывал одногруппникам видео о том, как изготавливать взрывчатые вещества и хвастался, что планирует воспользоваться инструкцией. В доме подозреваемого прошли обыски. Силовики нашли четыре самодельных бомбы, изображения свастики и капюшоны Ку-клукс-клана. На допросе мужчина сказал, что купил все в интернете и что собирался взорвать так называемые «грязные бомбы» в поле. По некоторым данным, у него серьезные проблемы с психикой.
2021-09-11T20:04:31+03:00
2021-09-11T20:04:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 11 сентября 2021
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