Из воинской части в Кировской области сбежал солдат

24-летний рядовой срочной службы вооружен. Он стоял в карауле на КПП, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. При себе у солдата автомат Калашникова. По предварительным данным, рядовой бежал в направлении леса. К его поискам подключили авиацию, а на подъездах к части выставили патрули.