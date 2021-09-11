Из воинской части в Кировской области сбежал солдат

24-летний рядовой срочной службы вооружен. Он стоял в карауле на КПП, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. При себе у солдата автомат Калашникова. По предварительным данным, рядовой бежал в направлении леса. К его поискам подключили авиацию, а на подъездах к части выставили патрули.
2021-09-11T20:04:02+03:00
2021-09-11T20:04:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902236-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 11 сентября 2021
Загрузка комментариев...