Пассажиры Боинга, совершившего аварийную посадку в Красноярске, продолжат полет на другом лайнере

Пока они ждут другое воздушное судно им предоставят горячее питание, заверили агентство ТАСС в пресс-службе авиакомпании Azur Air. Причиной посадки рейса Анталья – Владивосток назвали техническую неисправность. Ранее сообщалось, что речь может идти о проблемах с гидравликой. Собственную проверку начала транспортная прокуратура.
2021-09-11T20:03:34+03:00
2021-09-11T20:03:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 11 сентября 2021
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