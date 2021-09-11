Пассажиры Боинга, совершившего аварийную посадку в Красноярске, продолжат полет на другом лайнере

Пока они ждут другое воздушное судно им предоставят горячее питание, заверили агентство ТАСС в пресс-службе авиакомпании Azur Air. Причиной посадки рейса Анталья – Владивосток назвали техническую неисправность. Ранее сообщалось, что речь может идти о проблемах с гидравликой. Собственную проверку начала транспортная прокуратура.