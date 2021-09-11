В МИД увидели техническую связь технологии «Умное голосование» с Соединенными штатами

Преимущественно на территории этой страны находятся интернет-адреса серверов проекта Алексея Навального, сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит агентство «РИА Новости». По ее утверждению, разработчики «Умного голосования» связаны с руководством Минобороны США. Впрочем, конкретных имен она не назвала.

Накануне в российский МИД вызвали американского посла в Москве. Дипломаты рассказали, что представителю США заявили о доказательствах вмешательства в выборы в Госдуму со стороны американских технологических компаний.