Португалец Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Звездный нападающий отличился в обоих таймах игры против «Ньюкасла». Роналду уже выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В его составе футболист трижды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Форвард – пятикратный обладатель «Золотого мяча». За свою карьеру, помимо «Манчестера Юнайтед», он играл за итальянский «Ювентус», испанский «Реал» и португальский «Спортинг».
2021-09-11T19:35:24+03:00
2021-09-11T19:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 11 сентября 2021
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