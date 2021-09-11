В Афганистане восстановлено внутреннее авиасообщение

Об этом сказал глава МИД Катара – его слова приводит агентство ТАСС. Кроме того он добавил, что за последние несколько дней удалось отправить в Афганистан два чартера. Как ожидается, аэропорт Кабула возобновить работу в полном объеме уже в ближайшее время.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы воздушной гавани были сильно повреждены в середине августа после того, как Кабул заняли талибы. В аэропорт хлынул поток людей, стремящихся бежать из страны. Это спровоцировало беспорядки.

«Талибан» — движение признанное в России террористическим и запрещенное.