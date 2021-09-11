Канцлер Германии обвинила Белоруссию в гибридной атаке из-за миграционного кризиса

Ангела Меркель, прибывшая в Варшаву, сказала, что Минск использует беженцев, как средство давления. Речь идет о ситуации на границе Литвы и Польши. Ранее власти этих стран призывали Евросоюз применить более жесткие меры в отношении Белоруссии.

Всплеск нарушений на границе произошел сразу после того, как в конце июня Александр Лукашенко сказал, что больше не будет «защищать Европу», которая ввела санкции против Минска. После этого в соседние с Белоруссией страны хлынули мигранты-арабы. При этом Минск отрицал, что миграционный кризис был намеренно спровоцирован в ответ на действия ЕС.