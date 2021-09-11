Boeing 767 Анталия-Владивосток аварийно сел в аэропорту Красноярска

Трансконтинентальный лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска, сообщили в субботу «Интерфаксу» в службах аэропорта.



«Самолет Boeing-767 выполнял рейс из Анталии во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку», — сказал собеседник агентства.



По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. Информации о пострадавших нет. Количество пассажиров на борту лайнера уточняется.