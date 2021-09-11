На берегу Чудского озера в Псковской области торжественно отрывают мемориал «Князь Александр Невский с дружиной»

Возведение монумента высотой более 20 метров приурочили к 800-летию со дня рождения русского правителя.

На церемонию приехал Владимир Путин. Для президента это уже не первое торжественное мероприятие за сегодня. Ранее он встретился с россйискими олимпийцами – победителями и призерами Игр в Токио, а также принял в Кремле Сергея Собянина и выступил в парке «Зарядье» на торжестве, посвященном Дню города.

Путин поздравил всех жителей города с праздником. Путин добавил, что Москва требует самого бережного и уважительного отношения.