Союз французских виноделов решил возобновить экспорт шампанского в Россию

В организации смирились с новым российским законом, который обязал производителей из региона Шампань маркировать свою продукцию как «игристое вино».

Французские виноделы, как следует из их заявления, сочли, что добились одной из своих главных целей: они привлекли внимание к проблеме защиты географического наименования, передает агентство France Press. Организация не намерена обращаться во Всемирную торговую организацию, а также, как там утверждают, не хочет ставить в неудобное положение российских потребителей шампанского перед новогодними праздниками. В 0правительстве Пятой республики, как утверждается, эту позицию «поняли». При этом виноделы подчеркнули, что ранее к бойкоту российского рынка присоединились не менее 95% торговых домов Шампани, а объем поставок в страну от общего рынка составляет лишь 0,5%.

Резонансный закон, который накладывает ограничения на наименование импортного шампанского, вступил в силу в июле этого года. Согласно принятому документу, шампанским может именоваться только продукция, произведенная в России. Это вызвало недовольство ряда крупных зарубежных игроков на рынке, а также Еврокомиссии, которая сочла, что закон угрожает европейскому винному экспорту.

Поставки вин из Шампани – исторического региона, откуда происходит французское шампанское – предположительно должны начаться уже 15 сентября.