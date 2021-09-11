Журналист Bellingcat предупредил об угрозе отключения Рунета от глобальной сети интернет

Выступая н междунарожной конференции в Таллине Христо Грозев сказал, что российские власти планируют лишить пользователей анонимности и замедлить работу зарубежных сайтов. По словам Грозева, процедура будет растянута на два года, чтобы избежать протестов в стране.

Российские власти конкретно на эти слова не отреагировали, однако официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя прошедшую конференцию, написала в своем телеграм-канале, что прибалтийские власти с распростертыми объятиями встретили «наиболее оголтелых русофобов из числа наших сограждан».

