Московские власти не планируют вводить QR-коды в театрах

Меры, уже действующие в учреждения х культуры, на сегодняшний день признаются достаточными, сказали агентству РИА Новости в столичном департаменте культуры. В мэрии отмечают, что уже есть понимание, как жить в условиях эпидемии и как вести маркетинговую деятельность.

Ранее городские власти предрекли в Москве четвертую волну коронавируса. При этом новых ограничений пока вводить не планируют.