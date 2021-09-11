Коммунальные службы устранили крупную аварию, оставившую без воды юго-восток Крыма

В предприятии «Вода Крыма» журналистам рассказали, что система водоснабжения постепенно заполняется. Ситуация полностью стабилизируется к завтрашнему утру. Длина водовода между Феодосией и Судаком более 50 километров. Три четверти пути вода уже прошла, давление выравнивается.

О характере повреждения ничего не говорится. Жители пострадавшей части полуострова пишут в соцсетях, что сидят без воды уже четвертые сутки.