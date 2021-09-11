В подмосковной Коломне погиб парашютист

В региональном управлении СК сообщили, что, по предварительным данным, мужчина столкнулся в воздухе с куполом другого парашюта. Он отцепил основной парашют, но запутался в его стропах и упал на землю. По факту смерти проводят доследственную проверку. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела.