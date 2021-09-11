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18:32, 11 сентября 2021

В подмосковной Коломне погиб парашютист

В региональном управлении СК сообщили, что, по предварительным данным, мужчина столкнулся в воздухе с куполом другого парашюта. Он отцепил основной парашют, но запутался в его стропах и упал на землю. По факту смерти проводят доследственную проверку. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела.


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