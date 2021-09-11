В Москве сегодня отмечают День города

На Красной площади, Охотном ряду и в парке Зарядье – толпы людей. В масках, по оценке нашего корреспондента, от силы пять процентов. О соблюдении коронавирусных ограничений речи не идёт. Люди много фотографируются, особенно на Красной площади, несмотря на то, что часть её для доступа закрыта. в том числе пространство у Мавзолея и Спасской башни. Много полиции и ограждений. Ощущения праздника у прохожих в центре города не было. Это отмечали сегодня многие из опрошенных.

Кстати, о символике. В основном это были флаги цветов российского триколора, словом Москва и цифрой 874. На Манежной площади временно посадили цветы, на баннере с гордостью рапортовали что с 1 сентября Москва превратилась в цветущий сад. Правда судя, продлится это недолго, до октября. Один из жителей столицы признался, что хотел бы повторения праздника, какой был в 97-м при бывшем мэре Юрии Лужкове на 850-летие Москвы, когда приезжал французский композитор Жан-Мишель Жарр.

Те же, кто считает День города праздником, так и не смогли сегодня внятно объяснить, почему так думают. Впрочем большинство полагает, что в следующем году когда коронавирус канет в прошлое, если это произойдёт столичные власти наконец устроят настоящий праздник москвичам и гостям столицы.

Некоторые гуляющие отвечали корреспонденту «Эха Москвы», что даже не знают, что День города отмечается в эти выходные.