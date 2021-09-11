В российском МИДе обвинили разработчиков проекта «Умное голосование» в связях с Пентагоном

Как сказала представитель ведомства Мария Захарова, именно из-за этого накануне был вызван в МИД посол США Джон Салливан. Соратник Алексея Навального Иван Жданов назвал в интервью «Эху Москвы» утверждения представителя МИДа «абсурдом».

«Это просто какая-то истерика со стороны МИД. Там много ссылок на разных людей, на разные IP-адреса, при этом одна ссылка на человека, который там подписан уже три года в приложении «Умное голосование» – это Роман Рубанов, бывший директор ФБК. Что касается IP-адресов, о которых говорит Мария Захарова, которые мы используем для обхода блокировок, это IP-адреса, которые нам предоставляет Google, либо CloudFlare, и, конечно же, все пользуются этими IP-адресами. Какие-то из США, какие-то не из США, но это абсолютный бред приплетать сюда как-то Пентагон и говорить о том, что в разработке приложения участвует Пентагон», – заявил Жданов.

Он отметил, что такая реакция властей показывает важность проекта. «Это хорошая такая истерика со стороны МИД, опять же показывает, насколько важным инструментом является сейчас «Умное голосование», насколько важным является приложение «Навальный», в котором заложено «Умное голосование», поэтому мы удовлетворены этой истерикой, честно говоря», – заключил И.Жданов.

«Умное голосование», по мнению властей, — это проект Фонда борьбы с коррупцией, который внесен Минюстом в список иностранных агентов и в перечень запрещенных в стране экстремистских организаций.