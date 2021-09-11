Торговая сеть «Магнит» продала 73 тонны арбузов из партии, которая предположительно могла вызвать отравление людей

Его жертвами стали два человека.

В четверг из дома на Совхозной улице госпитализировали семью. Бабушка и 15-летняя внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. Предварительный диагноз — «кишечная бактериальная инфекция неясной этиологии». Известно, что они ели арбуз из близлежащего магазина «Магнит». На следующий день из того же дома в больницу попали двое детей, еще к одному мальчику врачей вызвали на дом. Сегодня утром стало известно о госпитализации еще нескольких человек, проживающих по тому же адресу. Всего известно примерно о десятке случаев. У всех схожие симптомы отравления, в том числе сильная рвота и боли в животе. Некоторые ели арбузы из «Магнита», другие из «Пятерочки». Еще кто-то говорит, что не ел их вовсе.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко допускает возможность смертельного отравления арбузом. Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы». Онищенко отметил, что если причиной смерти людей действительно было отравление арбузом, то продавец понесет ответственность. В «Магните» сказали, что для выяснения причин случившегося передали пробу бахчевых на проверку и подчеркнули, что сняли с продажи всю партию не только в Москве, но и в других регионах. Тем временем, у дома на Совхозной работают криминалисты. Накануне там взяли пробы воды и проверили газовое оборудование. Местным жителям запретили пить сырую воду из-под крана. По одной из версий, в водопроводе и вентиляции могла появиться бактерия легионелла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Торговая точка на Совхозной закрыта до завершения следственных действий.