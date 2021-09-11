В США и во всем мире сегодня вспоминают погибших ровно двадцать лет назад в результате терактов 11 сентября

Траурная церемония проходит в Нью-Йорке. Президент США Джо Байден не стал выступать с живым обращение сегодня, в годовщину 11 сентября — Белый Дом опубликовал заранее записанное обращение Байдена к нации, а сам президент счел важным посетить все три места террористических атак — мемориал на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке, место крушения захваченного террористами лайнера, который пассажиры не дали направить на Белый Дом, в Шэнксвилле в Пенсильвании, и Пентагон, куда врезался четвертый самолет. Вместе с бывшими президентами Бараком Обамой и Биллом Клинтоном и семьями погибших Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден заслушали имена всех жертв, которыми стали 2977 человек.

На памятной церемонии в Нью-Йорке выступили родственники погибших. Майк Лоу потерял во время терактов свою дочь Сару — она была бортпроводником на захваченном террористами самолете, врезавшемся в Северную Башню Всемирного Торгового Центра.

Жертв терактов 11 сентября на церемонии в Нью-Йорке почтили шестью минутами тишины — отмечая момент удара по каждой башне, время падения каждой из них, момент атаки на Пентагон и время, когда рейс номер 93 разбился в Пенсильвании. Финальная минута тишины прозвучала в 10.28 утра по восточному времени — в эту минуту рухнула вторая башня Всемирного Торгового Центра.

В годовщину теракта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США отбросить в сторону все противоречия и возобновить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Глава дипмиссии также выразил признательность американской стороне за информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 годах теракты в Петербурге.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко сказал в интервью нашей радиостанции, что в отдельных ситуациях сотрудничество России и США возможно, но, по его мнению, совместных операций не будет. По мнению Алексея Малашенко, предпосылки к новым терактам сохраняются.

Несмотря на масштабное расследование и большое количество рассекреченных материалов, сохраняется немало теорий заговора о терактах 11 сентября. На это в интервью нашей радиостанции обратил внимание профессор Чикагского университета Константин Сонин. Константин Сонин добавил, что, к его удивлению, веру в эти конспирологические теории разделяют и некоторые ведущие профессора российских вузов.

