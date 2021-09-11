В мэрии Москвы сообщили, что в течение года начнут тестировать водородный электробус

Соответствующее соглашение с КамАзом и Роснано было подписано в июле, — напомнили в департаменте транспорта. Чиновники ожидают, что водородный транспорт будет полностью безопасен и окажется дешевле и удобнее в использовании, чем уже существующий электробус.