В мэрии Москвы сообщили, что в течение года начнут тестировать водородный электробус

Соответствующее соглашение с КамАзом и Роснано было подписано в июле, — напомнили в департаменте транспорта. Чиновники ожидают, что водородный транспорт будет полностью безопасен и окажется дешевле и удобнее в использовании, чем уже существующий электробус.
2021-09-11T17:33:51+03:00
2021-09-11T17:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 11 сентября 2021
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