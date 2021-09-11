В Москве сегодня наградили лауреатов почетного списка Международного совета по детской книге

Среди победителей — писательница Нина Дашевская и Ольга Васильева, иллюстратор Ольга Монина и переводчик Ольга Дробот, — передает ТАСС. Церемония прошла в Российской государственной детской библиотеке. Всего в список вошли 179 изданий из 60 стран. Международный совет по детской книге – это старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей.
2021-09-11T17:33:34+03:00
2021-09-11T17:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 11 сентября 2021
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